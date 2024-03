Donna trovata morta in casa dell’anziana che accudiva

(Di domenica 31 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUnadi nazionalità rumena è statasenza vita in un appartamento in via Ugo De Carolis, abitazione di unaanziana di cui si prendeva cura come badante. L’anziana era allettata, quindi per aprire la porta d’ingresso si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato. La badante è statariversa sul pavimento con dei farmaci accanto. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

