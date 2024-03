Donatori di organi | un esercito In Anagrafe si dice spesso sì e Villasanta svetta al 94 | 1%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Più di 2 brianzoli su 3, in sede di rinnovo della carta d’identità, hanno dichiarato la volontà di donare i propriil giorno in cui passeranno a miglior vita. I cittadini di Monza e Brianza che nel 2023 hanno manifestato la volontà di donare i proprie tessuti in caso di decesso sono 45.117. Un dato da leggere con cautela: chi pensa che siano pochi rispetto al totale degli abitanti della nostra provincia, è fuori strada. Il dato non è da rapportare al numero dei residenti, bensì alle nuove carte di identità: si tratta infatti delle persone che, recandosi ai vari sportelli dell’, hanno espressamente indicato la volontà mentre rinnovavano il documento. Siamo dunque a 45.117 persone su 64.540, dato che corrisponde al 70 per cento del totale di coloro che hanno manifestato una intenzione (favorevole o contraria). ...