Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi | 31 marzo 2024

(Di domenica 31 marzo 2024)In: anticipazioni,della puntata di, 31Torna, 31In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,31su Rai 1.della puntata di, 31 ...

Nuova puntata di Domenica In oggi 31 marzo , dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Anche nella Domenica di Pasqua, Mara Venier terrà ... (today)

Sarà Gianna Nannini ad aprire la puntata di “ DOMENICA In”, condotta da MARA VENIER , in ONDA DOMENICA 31 MARZO dalle 14 su Rai1. L’artista interverrà nella puntata di Pasqua di DOMENICA In per ... (bubinoblog)

DA NOI... A RUOTA LIBERA, anticipazioni - gli altri ospiti Dopo Solenghi, sarà il momento di uno sguardo ravvicinato ... Un mix che crea un'atmosfera da "late-show" nella Domenica pomeriggio.gazzetta

Presenti in studio per la puntata di Pasqua anche Antonio Albanese, Franco e Andrea Antonello con Don Mazzi - Le interviste della puntata di Domenica In del 31 marzo. A Pasqua, da Mara Venier, sono ospiti anche Gianna Nannini, Virginia Raffaele e Francesca Fagnani.gazzetta

Domenica In, Mara Venier in diretta anche a Pasqua: da Virginia Raffaele a Francesca Fagnani, tutti gli ospiti di oggi - Domenica In non si ferma nemmeno a Pasqua. In diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, Mara Venier condurrà come ogni Domenica il suo programma su Rai 1, tra interviste, ...ilmessaggero