Domenica In oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della puntata di Pasqua | la ventinovesima | del 31 marzo 2024

(Di domenica 31 marzo 2024) Mara Venier ci farà compagnia con ladiIn, in onda il giorno di, cioè il 31su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme lediIn.In del 3129esimaAppuntamento fissopomeriggio è quello con Mara Venier e la suaIn. Il programma di Rai 1 va in onda ...

Da non perdere: “Il Re Scorpione ” va in onda su Italia 1 Segna sull’agenda domenica 24 marzo , poiché Italia 1 ripropone l’emozionante film d’azione del 2002, “Il Re Scorpione ”, in onda alle ... (pettegolezzicelebrita)

IL SANTO DELLA Domenica - John, per favore, fai qualcosa da juventino, ne abbiamo bisogno! - John, adesso fai qualcosa da juventino. Si perché ci sono momenti in cui mettere i soldi, attenzione lo apprezziamo tanto perché non è scontato, non può bastare. Qui c’è da ritrovare ancor prima che i ...tuttojuve

Ora legale 2024, stanotte si cambia: a che ora spostare le lancette e come - Nella notte tra sabato 30 e Domenica 31 marzo 2024 si cambia ora e si passa all’ora legale 2024 con le lancette degli orologi spostate in avanti di un’ora ...fanpage

Prime Pagine: "Allegri, ma questa è Juve" - Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, Domenica 31 marzo, si concentrano sulle partite che si sono disputate sabato e su quelle in programma lunedì che chiuderanno la trentesima ...gianlucadimarzio