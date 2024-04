DOMENICA IN | MARA VENIER IN ONDA ANCHE A PASQUA TUTTI GLI OSPITI DEL 31 MARZO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 31 marzo 2024)Sarà Gianna Nannini ad aprire la puntata di “In”, condotta da, in31dalle 14 su Rai1. L’artista interverrà nella puntata didiIn per presentare il suo nuovo album ‘Sei nell’anima’, e per interpretare due brani “Io voglio te” e “Silenzio”.Antonio Albanese e Virginia Raffaele per presentare il nuovo film che li vede insieme, “Un mondo a parte”. Con loro il regista Riccardo Milani e alcuni bambini protagonisti della pellicola. Francesca Fagnani, darà alcune anticipazioni sulla prossima edizione di ‘Belve’, inda martedì 2 aprile su Rai2. Per lo spazio dedicato alla Giornata ...