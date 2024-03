Doctor Who | The Church on Ruby Road 2023 I goblin rubano il Natale

(Di domenica 31 marzo 2024)Who: Special 4 - Theon) è il quarto speciale dedicato alla serie di fantascienza britannica. In questo speciale natalizio il Dottore sarà impegnato con il rapimento di una bambina da parte di strane creature e in tutto questo, farà la conoscenza dell'impacciataRose. Source

L'11 maggio arriverà sugli schermi italiani di Disney+ la stagione 14 di Doctor Who e il trailer italiano regala qualche anticipazione. L'11 maggio debutterà su Disney+ la stagione 14 di Doctor Who, ... (movieplayer)

Doctor Who, ecco trailer e key art della nuova stagione in arrivo in esclusiva su Disney+ in contemporaneamente in tutto il mondo: protagonisti Ncuti Gatwa, il Quindicesimo Dottore, e Millie ... (spettacolo.eu)

Per la prima volta nella storia dell’iconico franchise la nuova stagione avrà un lancio globale simultaneo su Disney+ e BBC. Il ttrailer in ante prima e i dettagli Disney+ ha diffuso il trailer e ... (361magazine)

Netflix farà un adattamento delle opere di Agatha Christie e sarà diretto dallo showrunner di Doctor Who - Netflix ha annunciato un nuovo adattamento televisivo del romanzo giallo del 1929 di Agatha Christie, The Seven Dials Mystery ...cinematographe

Doctor Who: Jodie Whittaker svela la sua reazione alla rigenerazione del Dottore negli speciali dei 60 anni - Jodie Whittaker ha svelato la sua reazione alla rigenerazione avvenuta al termine degli episodi speciali per i 60 anni di Doctor Who ...badtaste

Doctor Who: Russell T. Davies è felice per l’accordo con Disney pensando alla possibile chiusura di BBC - Russell T. Davies, showrunner della serie, ha parlato del futuro di Doctor Who prevedendo la possibile chiusura di BBC ...badtaste