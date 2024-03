(Di domenica 31 marzo 2024) Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata laUe, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda “la responsabilizzazione deiper la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”. Vediamo cos’è, e soprattuttoper leche producono, e anche per tutti noiche compriamo. DirettiviaUe: cos’è eprevede Il primo “considerato” dellafissa con chiarezza l’obiettivo, che è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione deie dell’ambiente, e ...

l’Europarlamento ha adottato la sua posizione in merito all’istituzione di un sistema di verifica e di pre-approvazione delle dichiarazioni ambientali delle imprese, per contrastare l’uso di annunci ... (quifinanza)

Direttiva greenwashing, i nuovi divieti per le aziende: cosa cambia per i consumatori quando comprano - Lo scorso 6 marzo è stata pubblicata la Direttiva Ue greenwashing, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda “la responsabilizzazione dei consumatori per la ...quifinanza

Le Novità ESG tra sostenibilità e trasparenza e il loro impatto sull’economia reale - La CSRD estende significativamente gli obblighi di reporting, interessando una più ampia platea di aziende destinatarie e introducendo standard più rigorosi per la relazione sulla sostenibilità ...ntplusdiritto.ilsole24ore

Occhio a dire green, arriva la Direttiva europea contro gli ecofurbi - La nuova Direttiva sul greenwashing stabilisce le regole di una corretta comunicazione: ogni affermazione dovrà essere provata ...huffingtonpost