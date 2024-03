Diomede | il marchio sulla cantieristica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Portava il nome di un eroe della mitologia greca,; guerriero tenace e leale, cantato nei poemi omerici, simbolo della forza di volontà e della saggezza. Tutte qualità che per 41 anni – un’età ancora troppo giovane, per lasciare la vita terrena: era il 1986 quando si spense la sua luce – ha mostrato ogni giornoTomei, un personaggio-simbolo della Darsena ma anche del suo paese di origine, Bargecchia. Senza dimenticare gli altri petali del fiore della sua vita, vissuta intensamente, senza mai perdere di vista il bene comune e quello della sua famiglia. Chissà che cosa penserà ora di quella piccola azienda di vernici fondata nel 1974, con sede in via Coppino, diventata un passo alla volta, leader del settore. IlTomei-Nautica Service si è espanso a macchia d’olio non solo sul territorio viareggino ma anche nel ...