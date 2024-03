Dimitrov non vuole fermarsi verso la finale con Sinner a Miami | “Il lavoro non è finito”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Grigor, dopo aver schiantato il n.2 al mondo Carlos Alcaraz, ha battuto anche il tedesco Alexander Zverev per 6-4 6-7 6-4 qualificandosi per ladel Masters 1000 di2024. Nell’atto conclusivo del torneo in Florida il bulgaro se la vedrà con il numero 3 del ranking Jannik, con la possibilità di conquistare il secondo titolo della carriera in un 1000 dopo Cincinnati 2017. “Ho giocato con molta autorità gli ultimi 3 game, venendo avanti e sfruttando la volée, come ho fatto sul 3-3 e 15-40, in un momento decisivo. Non ho pensato troppo al contesto, dovevo solo fare un passo in avanti per vincere la partita”, ha dichiarato il 32enne dopo il successo in semicon Zverev. Sulla quasi eliminazione al secondo turno contro il cileno Tabilo (era sotto 5-2 nel tie-break del secondo ...