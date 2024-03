De Laurentiis va a picco | con Micheli e Chiavelli è la triade dell’improvvisazione Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 31 marzo 2024) Deva a, conè la. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica. Dopo vent’anni di presidenza scorbutica ma con conti sani e buone visioni si distingue in un campionato con disavanzo lordo di 3,3 miliardi. Una luce nel buio fosco del calcio italiano. Ma oggi Deva acon il suo tesoro di circa 200 milioni, tra sconfitte e fischi. E deve decidere: lascia o rifà il Napoli, come e con chi? È andato a sbattere per una fatale distrazione. Volle fare dello scudetto un dimenticabile festival, nessuno ne parla più. Lasciò chiavi ed un progetto quasi in bianco ad Andrea, amministratore delegato, fiscalista acuto e ...