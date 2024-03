Darren Cahill presenta la Finale di Miami | “Sinner dovrà essere versatile contro Dimitrov”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) La ricetta di. Il conto alla rovescia per ladel Masters1000 diprosegue e non prima delle 21.00 italiane Jannikaffronterà il bulgaro Grigor. Una partita complicata per l’altoatesino dal momento che, al di là di quanto dica l’attuale classifica del suo avversario, si troverà ad affrontare un tennista in grande condizione e fiducia. Un tennista a tutto campo il bulgaro, old style nelle sue esecuzioni, ma con l’efficacia richiesta per imporsi nell’attualità. Ne ha parlato l’allenatore di Jannik, nell’intervista concessa a Sky Sport, descrivendo in primis le caratteristiche del rivale. “è un giocatore diverso. Ha un tenni vecchio stile, è a suo agio a rete, ha uno slice molto efficace. Guardando non solo questo torneo, ...