Daniele Capezzone | la Chiesa cattolica di oggi non si distingue da una Ong

(Di domenica 31 marzo 2024) Dev'essere proprio una ben strana Pasqua se tocca aun liberale e a un laico (attenzione: nessuno dei due termini è sinonimo di “ateo”) ricompitare alcune nozioni essenziali che sembrano, se non smarrite, quanto meno appannate, sfocate, comunque non più nitide. La Pasqua non è solo una festa, ma è la festa, la scadenza più importante del calendario cristiano. Un Dio misericordioso verso le sue creature umane aveva già inviato sulla terra il suo unico Figlio, per condividere la carne e le ossa degli uomini e delle donne. E però, come si sa, quell'unico Figlio di Dio è stato poi incolpato, processato, condannato ingiustamente, e messo a morte tra umiliazioni e atroci sofferenze. Tre giorni dopo la scena orribile della crocifissione – eccoci a Pasqua – Gesù vince la morte, risorge, offrendo anche agli esseri umani una smisurata speranza, una prospettiva di riscatto, un senso ai patimenti ...