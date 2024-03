Dalla provincia all’Europa | le tre meraviglie di Giovanni Sartori

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 mar – Non dev’essere facile per un calciatore sentirsi dire che è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Tanto più se a esprimere l’indesiderato consiglio è il presidente della società in cui l’atleta milita. Ci aveva però visto lungo Luigi Campedelli, patron del Chievo Verona, quando nell’ormai lontana estate del 1989 suggerì al trentenne– attaccante clivense – di lasciar perdere con il calcio giocato. Non tanto perché il ragazzo scuola Milan fosse così scarso: lo sguardo imprenditoriale del Signor Paluani aveva infatti intravisto ben altre qualità nel Cobra di Lodi. Dal campo alle tribune Dopo aver abbandonato il dilettantismo nel 1986, la compagine gialloblù aveva appena conquistato l’accesso al campionato di C1. Proprio con quel successo– già campione ...