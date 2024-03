Dalla messa a San Vittore al pranzo con i poveri | la Pasqua tra gli “ultimi” dell’arcivescovo Delpini

(Di domenica 31 marzo 2024) Milano, 31 marzo 2024 – Una domenica didi preghiere e incontri per l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario, la cui “agenda” non può che essere ricca di appuntamenti tra fede e carità nella giornata simbolo della cristianità. Dopo la celebrazione del Venerdì Santo con l’omelia sul “buio della terra” causato dalle guerra e la solenne Vegliale di Resurrezione sabato in Duomo con il battesimo di sette catecumeni, la domenica mattinasi è aperta alle 8.45 con la Santanel carcere di Sancui segue quella Pontificale in Duomo alle 11. Alle 13 è fissato ildiall'Opera Cardinal Ferrari, la storica onlus milanese di via Boeri 3 che offre sostegno alle persone in grave ...

