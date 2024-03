Dalla comunità indigena di Querétaro al sogno dell’indipendenza | Juliana e il lavoro tessile come emancipazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024)Juan Bruno ha 22 anni. Vive nelladi Santiago Mexquititlán, a, in Messico. Ha iniziato a ricamare da bambina: i suoi famigliari le hanno insegnato l’arte del tessere. «Cucire mi fa tornare alla mente il tempo trascorso con mia madre. Lei mi ha insegnato tutto quello che so del ricamo», ci racconta. In un futuro non troppo distante sogna di avere un proprio marchio e di vendere le sue creazioni all’estero. «Vorrei che le persone notassero il mio– dice -, avere un brand e un’attività che sia solo mia per far conoscere i miei lavori a livello nazionale e internazionale»., che si fa chiamare Juli, è una delle 30 donne dello stato di, provenienti daautoctone, coinvolte nel progetto ...