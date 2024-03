Dal 31 marzo Romania e Bulgaria entrano a far parte dell’area Schengen | “Europa più forte e unita”

(Di domenica 31 marzo 2024) Da oggi, 31, lae laa fardello spaziodi libera circolazione di persone e merci, portando a 29 il numero dei Paesi inclusi: i controlli alle frontiere interne marittime e aeree verranno aboliti. La decisione storica sull’ingresso dei due Paesi è stata presa lo scorso mese di dicembre dal Consiglio europeo. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen si è felicitata oggi con il nuovo successo dei due Paesi e dell’Unione europea: “E’ un momento storico per lo spazio, il più grande di libera circolazione al mondo. Insieme, costruiamo un’piùe piùper tutti i nostri cittadini”. Fin dal 2011, la Commissione ha ritenuto che ...

Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento con l’ Oroscopo . Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco per la settimana che va dal 31 marzo al 6 ... (velvetgossip)

Oroscopo della Primavera 2024 secondo Artemide , le previsioni su Amore , salute e Lavoro dal 21 marzo al 21 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco . Ariete La Primavera 2024 segna un periodo ... (gazzettadelsud)

Film storici anno 4196 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...mymovies

Tutti insieme al Teatro Santa Cristina per "Porano tra sport, teatro e volontariato" - Il miscelatore, dosando bene gli ingredienti, ha reso sobrio, partecipato e ricco di contenuti significativi l' ...orvietonews

Kiev, attacco notturno russo in regione Leopoli, un morto - Almeno un civile ha perso la vita la scorsa notte nella regione di Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina non lontano dal confine polacco ... era "già stata presa di mira in precedenza il 24 e 29 marzo", ha ...ansa