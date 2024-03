Curling | l’Italia capitola con la Scozia | prima sconfitta ai Mondiali contro i campioni in carica

(Di domenica 31 marzo 2024)è incappata nellaai2024 dimaschile. La nostra Nazionale è statadallaper 8-3 sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera), dopo aver vinto i primi due incontri con Giappone e Repubblica Ceca. Gli azzurri si trovano ora al quarto posto in classifica con due successi e una battuta d’arresto, alle spalle di Canada, Svezia e(tre sigilli a testa). Il quartetto tricolore, quarto nell’ultima rassegna continentale e in quella iridata di dodici mesi fa, non è riuscito a tenere bottadel Mondo e d’Europa, che sono apparsi complessivamente miglioi sotto la guida dello scatenato skip Bruce Mouat. La contesa si è chiusa dopo i primi sette end sui ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Scozia , partita valevole per la quinta sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27: Arriva il finale di end peggiore possibile per l’Italia con Retornaz che manda la sua stone ad incocciare contro la guardia scozzese. mano rubata da ... (oasport)

Mouat non perdona: l'Italia cede dopo soli 7 end alla Scozia, primo ko mondiale per gli azzurri - La terza partita del round robin di questi campionati del mondo maschili in Svizzera, vede l'ItalCurling cedere per 8-3 in un confronto, sul ghiaccio di Schaffhausen, subito in salita per Joel ...neveitalia

Curling, Mondiali maschili 2024: prima sconfitta per l’Italia, la Scozia surclassa gli azzurri - Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella ...sportface

