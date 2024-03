Cuadrado davanti a un bivio | l’Inter valuta più strade

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)è pronto a rimettersi gli scarpini e a scendere in campo in queste ultime curve di campionato. L’esterno colombiano, nonostante le sue poche presenze con la maglia del, è vicino a vincere il suo ennesimo scudetto. Il primo in nerazzurro dopo quelli vinti con la Juventus. Ma c’è un dubbio sul suo futuro. IL RIENTRO – Con Denzel Dumfries che andrà quasi sicuramente via,cercherà in estate di sistemare il buco lasciato scoperto dall’olandese. Se da un lato ci sarà la conferma del giovane Tajon Buchanan, arrivato a gennaio per iniziare il rodaggio con i meneghini, dall’altro latotornerà sicuramente sul mercato. L’inizio del toto-nomi però, sarà fatto quando saranno sciolti i dubbi su Juan Guillermo. L’esterno colombiano, fermo ai box dallo scorso 12 dicembre dopo ...