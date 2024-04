Cremonese-Feralpisalò lunedì 01 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Stroppa recupera Tuia

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 31 marzo 2024) Caduta per la prima volta in questoe in maniera fragorosa contro il Sudtirol ladiha perso anche il secondo posto, scavalcata al momento dal Venezia. A 8 giornate dalla fine della stagione regolare di Serie B è lotta a 3 con il Como per fare compagnia al lanciatissimo Parma in zona promozione. Tante delle residue possibilità InfoBetting: Scommesse Sportive e