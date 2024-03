«Così prendemmo Sandokan» | i pedinamenti | la perquisizione di 15 ore | la resa Il racconto della cattura di Francesco Schiavone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Fu una indagine classica a portare alladi. L’ex boss dei Casalesi, in carcere dal 1998 in regime di 41-bis, ha deciso di collaborare con la giustizia dopo 26 anni dietro le sbarre. E dopo il pentimento del figlio, il primogenito Nicola, nel 2018 e tre anni più tardi del fratello Walter. A raccontare come avvenne la scoperta del rifugio in cui si nascondeva il latitante, a la Repubblica, è Guido Longo, ex capocentroDia ed ex questore di Palermo, Reggio Calabria e Caserta., questo il soprannome del capo clan dei Casalesi, fu stanato in un bunker nella sua Casal di Principe, grazie a mesi di, intercettazioni, appostamenti, osservazioni. «È stata una indagine classica con gli uominiDia, niente pentiti o ...