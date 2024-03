“Cosa dovete dirci?” Gianmarco e Alessio | l’applauso del pubblico di Affari Tuoi | è la prima volta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Puntata dimolto commentata ieri sera sui social. Per laal gioco dei pacchi condotto da Amadeus ha partecipato una coppia gay. Il concorrente si chiamavae veniva dalla provincia di Oristano, in Sardegna. Insieme a lui c’era il suo compagno. Tanti i telespettatori a fare il tifo per i due e per la ventata di novità. “Dovrebbe essere la normalità”, uno dei commenti.era da 12 giorni tra i pacchisti. E ieri sera è stato finalmente estratto per tentare per tentare di vincere i 300 mila euro. Si è presentato dicendo che nella vita lavora in un supermercato. Alla fine non ha ottenuto il premio più alto, ma è tornato a casa comunque con una bella cifra. “Abbiamo vari progetti insieme”, ha spiegato il concorrente ...