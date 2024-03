Cosa dimostra Re Carlo alla messa di Pasqua? Voci impazzite

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) La presenza di retradizionale cerimoniale al castello di Windsor ha rassicurato i sudditi inglesi nonché gli esperti reali. Il sovrano, accompagnato dregina Camilla, è apparso in buona salute. La preoccupazione nei suoi confronti nasce ddiagnosi di cancro dello scorso febbraio, di cui ha dato notizia lui stesso. Assenti, invece, William e Kate, che sarebbero rimasti nel Norfolk per cercare di dare ai figli un po' di normalità. Anche per la principessa del Galles, infatti, non è un momento semplice: come da lei comunicato in un video, sta affrontando delle chemio per un tumore. Prima di entrare nella Cappella di San Giorgio, il monarca ha sorriso e salutato la folla. Presenti anche la principessa Anna e suo marito Sir Timothy Laurence, il principe Edoardo, il principe ...