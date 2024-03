Correa | chance o no? La scelta di Gasset per Marsiglia-PSG

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024) Jean-Louis, nuovo allenatore del, vuole recuperare il quarto posto in ottica Champions League in Ligue 1. Alle 20.45 la partita con il PSG, le Classique! Tra i protagonisti Joaquin. FORMAZIONI – Ilè all’ultima spiaggia per non perdere l’occasione di agganciare il quarto posto. Alle 20.45 c’è ‘Le Classique‘, ossia la partita più calda della Ligue 1 contro il PSG di Luis Enrique. L’Inter osserva attentamente la situazione sperando nella vittoria della squadra del neo-allenatore Jean-Louis. Il francese ha dato poca fiducia a Joaquinin queste settimane e continua su questa linea. Anche oggi l’attaccante argentino inizierà dalla panchina e sarà la quattordicesima volta consecutiva dal rientro dal suo ultimo infortunio di gennaio. Le ...