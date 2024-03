Cormano Città Spugna | cantieri avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Continuano gli interventi lungo la sponda sinistra del Seveso per realizzare il progetto “”, previsto nell’ambito del grande piano “Metropolitana” per contrastare gli allagamenti provocati dalle forti precipitazioni atmosferiche. Da martedì prossimo saranno aperti ianche in via dei Bravi, che collega via Brodolini alla bressese via Toselli e che si trova “a cavallo” sul confine comunale trae Bresso. Per consentire i lavori, via dei Bravi sarà chiusa al passaggio e alla sosta degli autoveicoli per circa 40 giorni. Il progetto “” prevede la realizzazione di una cosiddetta “area di bioritenzione” nell’area verde che si trova appunto tra via ...