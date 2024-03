Conferenze di primavera al Roseto Fineschi

(Di domenica 31 marzo 2024) E’ partito il ciclo diprimaverili in programma aldi Cavriglia. Il terzo evento si svolgerà domenica 7 aprile alle ore 16 e 30 con relatori Antonellae Andrea Ventura e sarà dedicato al "Terzo Padiglione. Dal fronte della Prima Guerra Mondiale all’Ospedale Psichiatrico di Arezzo. Analisi delle cartelle cliniche". Il ciclo disi concluderà invece domenica successiva il 21 aprile sempre alle ore 16 e 30, con l’incontro a cura di Cristiano Riminesi e Rachele Manganelli del Fà del Consiglio nazionale delle Ricerche, dal titolo "La diagnostica per il restauro: l’esempio della Cappella Brancacci". Tale contenitore di eventi testimonia l’attenzione da sempre data dall’AssociazioneBotanico di Cavriglia "Gianfranco e Carla ...

