Come ridurre la cellulite Perché eliminarla è quasi utopia

Apple ha lanciato lo scorso anno una libreria per il training del Machine Learning pensata per sfruttare al meglio la presenza della memoria condivisa su Apple Silicon. Il progetto sta crescendo ... (dday)

Oggi l’innovazione e lo sviluppo tecnologico non possono prescindere dalla sostenibilità ambientale. Questo principio vale per qualsiasi settore economico, e in particolare per quelli più strategici ... (tpi)