Come Isolare una parete interna umida | scopri il metodo fai da te economico ed efficace!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 31 marzo 2024) L’isolamento termico è un aspetto cruciale per garantire il comfort abitativo e ridurre i costi energetici. Tra le soluzioni più efficaci e convenienti vi è l’utilizzo del sughero, un materiale ecologico e versatile che può essere impiegato con successo anche perpareti interne. Le ricerche condotte da Cortexa dimostrano che l’isolamento termico delle pareti interne con pannelli di sughero può portare a significativi risparmi energetici. Questosi rivela particolarmentein edifici di varie dimensioni, con un potenziale di risparmio energetico fino al 33% in una villetta a 2 piani e fino al 45% in un condominio di 8 piani. Grazie alla disponibilità di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, molti cantieri, sia pubblici che privati, stanno adottando soluzioni di isolamento ...