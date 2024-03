Colpo fallito al bancomat I ladri lasciano l’esplosivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Ancora un reato contro il patrimonio nel Bresciano, anche se questa volta la banda di malviventi entrata in azione hae ilche aveva pianificato con attenzione si è trasformato in un tentato assalto aldella Bnl di viale Piave, a Brescia. Verso le 2 della notte scorsa, i malviventi hanno cominciato ad armeggiare attorno allo cassa, installata all’esterno dell’ufficio, ma si sono immediatamente accorti della presenza di una volante della Polizia in perlustrazione. Hanno deciso di interrompere il furto, dandosi alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, senza nemmeno avere il tempo di recuperare l’ordigno utilizzato per scardinare lo sportello automatico, noto come “marmotta“, che è stato lasciato sul posto. I poliziotti hanno immediatamente richiesto rinforzi ai colleghi della Questura e ai vigili del ...