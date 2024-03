Colpisce un clochard a sprangate | 16enne indagato per tentato omicidio 

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - Un sedicenne èperomicidio dopo aver colpito con una spranga unvicino alla stazione di Sarzana. E' successo la scorsa notte. Secondo quanto ricostruito dal giovane, l'aggressione sarebbe avvenuta a seguito di un diverbio tra i due: il sedicenne, a quanto si apprende, avrebbe avuto paura che il senza fissa dimora stesse per estrarre un coltello dalla tasca e a quel punto avrebbe colpito al volto ilcon una spranga di ferro. Le dichiarazioni e la ricostruzione di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri di Sarzana. L'uomo è in gravissime condizioni.

