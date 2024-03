CM com – La doppia missione di Lautaro Martinez | il gol con l’Inter e chiudere la partita del rinnovo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 31 marzo 2024) 2024-03-30 23:00:00 Fermi tutti! Un mese senza gol. Un mese senzasulle copertine per un’Inter che, archiviata la delusione dell’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid e messo da parte tutto il carico di polemiche post-Napoli per gli sviluppi del caso Acerbi-Juan Jesus, si appresta ad affrontare le ultime curve di un campionato dominato in lungo ed in largo e un conto alla rovescia per lo scudetto della stella che sta per cominciare. Di nuovo col contributo del suo capitano che, dopo l’ultimo sigillo nel 4-0 sull’Atalanta del 28 febbraio scorso, è rimasto a secco per le successive tre partite di Serie A – è bene ricordare come a Bologna sia rimasto in panchina per tutti i 90 minuti – e pure nelladecisiva sfida europea, con tanto di rigore alle stelle nella beffarda notte del Civitas ...