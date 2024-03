CM com – Atalanta | tifosi in tripudio dopo la vittoria sul Napoli | Gasperini canta e balla con loro VIDEO|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 31 marzo 2024) 2024-03-30 20:01:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Idell’hanno voluto festeggiare la squadral’impresa al Maradona. Non avendolo potuto fare a, vietata infatti la trasferta dal prefetto per motivi di ordine pubblico, i nerazzurri si sono dati appuntamento ai cancelli del Centro Bortolotti di Zingonia per dare il bentornato alla squadra autrice di una splendida tripletta ai danni dei partenopei che li ha tenuti lontani dalla classifica. In tantissimi, circa mille, si sono presentati in Corso Europa con sciarpe, fumogeni e bandierina,ndo a squarciagola e occupando tutta la piazzetta davanti al Centro Sportivo. GASP SCATENATO – La squadra, al corrente dell’arrivo dei, ha tirato fuori i telefoni per filmare lo spettacolo. E ...