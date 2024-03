Cinque profumi di nicchia per accogliere la Primavera direttamente da Esxence

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Con l’arrivo della, l’aria si impregna di un’atmosfera fresca e vibrante, e nulla incarna meglio l’essenza di questa stagione che ifloreali. Le note fiorite infatti troneggiano nella storia centenaria della profumeria moderna. In occasione di, la prestigiosa fiera internazionale del profumo, abbiamo avuto l’opportunità di scoprire una selezione esclusiva didiperfetti per celebrare il risveglio della natura e il suo diramarsi. 1. In Astra – Wega Le creatrici di In Astra, Sofia e Fabiola Bardelli, ci trasportano in un viaggio cosmico con la loro ultima creazione, Wega. Dedicata alla stella Vega della costellazione della Lira, questa fragranza unisex si apre con luminose note di lampone e fiore di ciliegio giapponese, per poi svelare un cuore avvolgente ...