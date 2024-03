Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) AREZZO EDEN Un mondo a parte Ore 18.15, 21 Volare Ore 18.30 May december Ore 21 MULTISALA UCI Kung Fu Panda 4 Ore 14.40, 15.10, 16.30, 17.30, 18.50, 19.50, 21.15, 22.10 Godzilla e Kong Ore 17, 19.40, 22.20 May december Ore 14.30 Priscilla Ore 17.15, 20 Un mondo a parte Ore 14.10, 16.40, 19.15, 21.50 Dune parte 2 Ore 14.20, 18, 21.30 La zona d’interesse Ore 14 Race for glory - Audi vs Lancia Ore 22.40 MONTEVARCHI MULTISALA CINE 8 Dune parte 2 Ore 15.30, 21 Godzilla e Kong Ore 15.30, 17.30, 18.30, 19.50, 22 May december Ore 16, 21 Kung Fu Panda 4 Ore 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 21.30 Un mondo a parte Ore 15.30, 17.40, 19.50, 20.45, 22 Priscilla Ore 15.30, 17.40, 19.50, 22 Bambini di Gaza Ore 15.30, 17.40, 19.50, 22 Dicono di te Ore 18.40 Another day Ore 18.30 SANSEPOLCRO AURORA Un mondo a parte Ore 18, 21.15 DANTE Kung Fu Panda 4 Ore 17, ...