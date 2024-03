Cielo giallo | in Umbria Pasquetta con la foschia della sabbia del Sahara

(Di domenica 31 marzo 2024) Perugia, 31 marzo 2024 - Mentre ladelha raggiunto anche l'da un paio di giorni, creando un effettoin varie zoneregione, si guarda con attenzione al meteo per la giornata di, tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta. Stando alle previsioni meteorologiche del Centro funzionaleProtezione civile umbra, la mattinata sarà caratterizzata da una leggera nuvolosità, che in rapido aumento nelle ore pomeridiane porterà piogge e rovesci. Maltempo che dovrebbe interessare praticamente ogni settoreregione, dalle zone appenniniche a quelle più pianeggianti. Anche le temperature subiranno una diminuzione. E anche gli umbri che sceglieranno di trascorrere qualche ora di relax nelle località balneari ...

