Ciclone Ana Carla Maza | «Largo alle nuove generazioni di donne del jazz»

Roma, 25 marzo 2024 - Sarà una settimana movimentata, tra maltempo, rimonte dell’anti ciclone , poi di nuove piogge in coda al weekend di Pasqua . Tornerà anche la neve in montagna, dicono gli esperti ... (quotidiano)

Firenze, 22 marzo 2024 – meteo in Toscana: che tempo farà per Pasqua? Intanto iniziamo con un’allerta gialla per vento forte, piuttosto contenuta nel territorio coinvolto, che scatta in Alto Mugello ... (lanazione)