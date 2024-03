Ciclista travolto sulla Ostia-Torvaianica | grave il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 marzo 2024) Ildellae grande amico di, il 44enne Fabrizio Iacorossi, è statoda un’auto in via Arno, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, sabato pomeriggio. Unincidente per lo sportivo che è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico andato avanti per diverse ore. Restano gravi le condizioni delche oltre a varie ferite ha un polmone perforato. I medici hanno dichiarato che le 72 ore successive all’operazione saranno fondamentali. su Il Corriere della Città.