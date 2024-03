Ciclismo | Scappini e Marini a segno a Ponte a Egola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024),31 marzo 2024 - Con partenza unica primo e secondo anno assieme, si è svolta la gara di “Pasqualando” riservata agli esordienti presenti un centinaio di corridori e valevole per il Campionato Provinciale pisano. Vincitore assoluto della gara Laerte, l’atleta di Capraia Fiorentina dell’U.C. Empolese che nel 2023 ottenne il titolo regionale del primo anno nella prova in linea a Gracciano.ha rto i tre compagni di fuga, Ferrante, Resca e Caorsi con il quale ha dato vita alla fuga risultata decisiva. Il più bravo per quanto riguarda il 1° anno è risultato Tommasodella Coltano Grube, al secondo successo dopo quello ottenuto domenica scorsa nella prima giornata a Monte San Quirico, mentre i due titoli provinciali per gli atleti pisani sono stati ...