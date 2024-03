Ciclismo | l' umbro Battistelli vince tra gli allievi a Ponte a Egola

(Di domenica 31 marzo 2024),31 marzo – Con una volata poderosa l’allievoPietroha fatto sua la gara “Pasqualando” che ha chiuso la mattinata ciclistica sul circuito didopo le gare degli amatori e quella degli esordienti. Sono stati 126 i corridori al via e media vertiginosa fino dal primo dei 21 giri in programma. Sporadici anche i tentativi di fuga proprio per l’alta velocità e ultimissime battute con stretto controllo tra le ruote veloci. Il più bravo di tutti è statodel Velo Club Racing Assisi società che ha completato il successo di squadra con il terzo posto di Tomassini. Buon secondo invece il romagnolo Ghirelli. La gara era valevole per il campionato provinciale pisano che è stato conquistato da Lorenzo Pucci del G.S. ...

