Ciclismo | la Zanetti la più forte allo sprint a Ponte a Egola

(Di domenica 31 marzo 2024),31 marzo 2024 – Con una splendida progressione di forza, la bresciana Emanueledella Isolmant Premac ha vinto in volata davanti a tutto il gruppo compatto la prima delle gare femminili di “Pasqualando”. Un successo perentorio al termine di 29 giri condotti a gran ritmo dalle 109 concorrenti. Nonostante la velocità notevole ci sono stati alcuni tentativi di fuga ma il gruppo ha saputo sempre replicare con prontezza ed in pratica ogni tentativo è stata annullato. Un paio di allunghi anche nell’ultimo giro nella zona della “esse” disegnata dal circuito di, ma gruppo che restava compatto ed era quindi volata generale per il successo. Lausciva a cento metri dalla linea di arrivo e con una progressione spettacolare andava a centrare il successo. ...

Adieu Trek - Segafredo, bienvenue Lidl Trek: "Ieri è stato l'ultimo giorno della Trek - Segafredo. Insieme abbiamo vinto oltre 200 gare e lasciato un segno nel ciclismo. Grazie al Presidente Zanetti per la sua passione e al suo staff per il supporto. Chiudiamo in bellezza, con 10 titoli nazionali. E ora, apriamo le porte a Lidl - Trek". Con questo tweet Luca ...

Virtus, il patron Zanetti incorona il suo club: "Un simbolo Pajola": Zanetti è l'uomo della rinascita della squadra, dall'A2 fino al prossimo approdo in Eurolega. '... Sono emozioni che non vivo in altri sport se non nel ciclismo'. Con l'ammissione di aver speso tanto, ...