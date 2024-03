Ciclismo | Giro delle Fiandre 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Una domenica di Pasqua di grandequella di, che vede andare in scena il. L’edizione numero 108 della “Ronde Van Vlaanderen”, seconda Monumento della stagione, promette grande spettacolo nonostante l’assenza forzata di Wout Van Aert e quella decisa a tavolino del campione uscente Tadej Pogacar. I riflettori saranno tutti per il campione del mondo Mathieu Van der Poel, che partirà con il dichiarato intento di vincere ilper la terza volta in carriera. Tra i principali avversari Mads Pedersen, Matteo Jorgenson, Michael Matthews e tanti altri, con l’Italia che può puntare sul vincitore dell’edizione 2019 Alberto Bettiol, Jonathan Milan e Matteo Trentin. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio il ...