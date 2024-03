Ciclismo | Fiandre | trionfa van der Poel

(Di domenica 31 marzo 2024) 16.30 Mathieu van dervince il Giro dellen.108, la sua terza edizione personale. A oltre 1' lo sprint degli inseguitori, regolato da Luca Mozzato. Sotto la pioggia, tipica della classica Monumento che inaugura la 'campagna del Nord,l'iridato piazza l'azione decisiva sul muro del Koppenberg (-44km). I corridori di testa vanno in difficoltà sul terreno bagnato, van derli stacca imperiosamente. Il solco diventa sempre più evidente, il gruppo inseguitore (Jorgensen, Bettiol, Wellens, Cortina e Teuns) non riesce a ricucire.

