CICLISMO Esordienti e Allievi domani in Valdarno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) La Pasquetta o Festa deldel primo aprile 2024 sarà ricordata per le novità delle tre gare, con un numero record di presenze: 366 ciclisti, di cui 190(1° e 2° anno) e 170. E inoltre le partenze e gli arrivi, avranno luogo in viale Matteotti. Qui è la sede dello sponsor della Festa delGiovanile, l’Antico Forno di Montevarchi, gestito da Canu. Ma c’è anche la grossa novità tecnica del percorso: glicompiranno l’ultimo giro, che sicuramente farà dura selezione per le sue caratteristiche, fra cui l’arcigna rampa con alcuni tornanti del Caposelvi, e dopo la chiesa presenta durissimi picchi per pendenza di oltre il venti per cento. L’altra salita che interessaedè la rampa della Querce, con la discesa veloce ...