Ciclismo | Corsa a Punti | Scratch e Tempo Race Castellani | Fiscarelli e Pierobon La Cicli Fiorin piazza la tripletta

(Di domenica 31 marzo 2024) Torna dalla Svizzera con tre successi il gruppo sportivodi Baruccana di Seveso. La formazione brianzola ha recitato la parte del leone nell’internazionale Meeting su pista che si è tenuto al velodromo del Centro Mondiale UCI di Aigle. Le giovani leve Cesare, Rebeccae Andreahanno primeggiato nelle gare delle rispettive categorie che prevedevano nel programma la. Iniziando con gli allievi,si è imposto con 106anticipando in classifica lo svizzero Thibaut Beckers e il compagno di squadra Lorenzo Milani. Ai piedi del podio si è fermato Ivan Borghi Pelizzoni, quinto Manuel Roccia. In ...

