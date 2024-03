Ciclismo | Bettiol da nove al Giro delle Fiandre

(Di domenica 31 marzo 2024) Firenze, 31 marzo 2024 - E’ il numero 9 quello di Albertoalcome il voto che gli hanno dato i tecnici e nono è stato anche il piazzamento ottenuto, ma ci sia consentito dirlo che è stata una beffa. Il campione di Castelfiorentino ha infatti disputato in Belgio una gara di assoluto rilievo alle spalle del campione del mondo Van der Pool che è atleta di un’altra dimensione. C’era da lottare una volta che l’olandese ha deciso di lasciare tutti a 44 km dal traguardo, per un posto sul podio enon ci ha pensato due volte, a questo ha puntato uscendo dal gruppetto degli inseguitori assieme al belga Teuns a 20 chilometri dall’arrivo. Ha dato tutto, arrivando sul rettilineo di arrivo sfinito morto ed è stato ripreso e superato, sia lui che Teuns, a ...

Il belga della Alpecin-Deceuninck trionfa nella volata ristretta su Via Roma, battendo al fotofinish l'australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla) e lo sloveno Tadej Pogacar (UAE ... (firenzepost)

Firenze,19 marzo 2024 - Grazie al brillante successo per distacco nella Milan o-Torino e al quinto posto nella Milan o-Sanremo, il toscano di Castelfiorentino Alberto Bettiol ha scavalca to il friulano ... (sport.quotidiano)

Ciclismo, Van der Poel vince il Giro delle Fiandre per la terza volta: Mozzato secondo - Un'impresa storica quella del campione del mondo 29enne, che negli ultimi cinque anni non è mai sceso dal secondo posto L'olandese Mathieu Van der Poel vince il Giro delle Fiandre 2024 mettendo in bac ...sbircialanotizia

Pagelle Giro delle Fiandre 2024: Mathieu van der Poel perfetto, eccezionale Mozzato. Bene Bettiol - PAGELLE GIRO DELLE FIANDRE 2024 Mathieu van der Poel, voto 10: era il favorito, di gran lunga, della vigilia. Portava il peso sulle spalle della maglia iridata, ma è come se non l'avesse sentito. Prat ...oasport

Il campione del mondo domina la gara e si impone con ampio vantaggio sull'italiano e Matthews - Mathieu van der Poel conquista da campione del mondo il Giro delle Fiandre. L'olandese domina la gara gestendo in solitaria il vantaggio fino alla fine. Alle sue spalle ha resistito a lungo Bettiol, v ...gazzetta