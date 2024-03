Ciclismo | Bertolucci fa il vuoto sul circuito di Pasqualando

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Ponte a Egola,31 marzo 2024 – Tredici anni e dunque alla sua prima stagione da esordiente, Svevadel G.S. Capannori ha dominato la gara esordienti di Ponbte a Egola. Ha viaggiato qualche giro nel gruppo compatto quindi ha deciso di allungare per compiere gli ultimissimi giri da sola, una vera e proprio passerella per ricevere meritati applausi sul traguardo di via del Cuoio in quella che era la penultima gara della “Due Giorni” che ha visto impegnati 1.000 concorrenti tra uomini e donne.ORDINE DI ARRIVO: 1)Sveva(G.S. Capannori) km 22, in 34’23”, media km 38,391; 2)Nicole Bracco (Cesano Maderno) a 25”; 3)Sara Colzi (G.S. Capannori); 4)Nina Marinini (Biesse Carrera) – prima arrivata del 2° anno -; 5)Martina Pianta (Cesano Maderno); 6)Trabucchi; 7)Boga; 8)Cocca; 9)Bosonin; 10)Lombardi. An.Mann.