Choc alla messa di Pasqua | in 40 finiscono in ospedale 10 in camera iperbarica | anche un bambino

(Di domenica 31 marzo 2024) Sfiorata strage in chiesa durante ladella vigilia di. Non ci sono morti, per fortuna. Il bilancio è comunque pesantissimo: 40 persone sono state portate incon malori o segni di intossicazione molto gravi a causa di una fuga di gas. Tra le persone coinvolte c’èundi 8 anni.rovinata per tutti, ma poteva finire molto peggio. Adesso un intero paese è sotto. È successo ieri sera in un paese in provincia di Torino, Pont Canavese. Nella chiesa di San Costanzo si erano riunite decine di persone per assistere come da tradizionefunzione del Sabato Santo, una delle liturgie durante le quali in chiesa si riversa un numero altissimo di fedeli. Leggi: Gravissimo incidente sulla ...