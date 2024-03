Chiesa russa | In Ucraina guerra santa

Cambia la narrazione del Cremlino, “l’operazione speciale” in Ucraina diventa “una guerra santa” - Il capo della Chiesa ortodossa russa, il Patriarca Kirill, ha intensificato la retorica sulla guerra in Ucraina e l'ha definita una " guerra santa " esistenziale e di civiltà. Si tratta di una svolta ...rtl

La Russia intensifica il suo potere militare con 30.000 nuovi arruolamenti mensili - Secondo l'intelligence britannica, l'esercito russo sta arruolando circa 30.000 soldati al mese per il conflitto in corso in Ucraina. Questo ritmo di reclutamento permette alla Russia di mantenere un ...informazione

Il patriarca russo Kirill: "In Ucraina è una guerra santa" - Il capo della Chiesa ortodossa russa, il Patriarca Kirill, ha intensificato la retorica del Cremlino sulla guerra in Ucraina e l’ha definita una "guerra ...gazzettadelsud