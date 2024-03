Chiatta si scontra contro il pilone di un ponte autostradale in Oklahoma | torna l’incubo Baltimora negli Usa – Video

(Di domenica 31 marzo 2024)Stati Uniti. Dopo l’incidente di martedì scorso, costato la vita a sei persone, unasi ètaildell’autostrada US59 a sud di Sallisaw, in. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma il traffico è stato bloccato dalle autorità locali.X L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chiatta si schianta contro un ponte: paura in Oklahoma - Una Chiatta si è schiantata contro un ponte sul fiume Arkansas, a sud della città di Sallisaw, nello stato americano dell’Oklahoma. L'incidente ha portato al blocco dell'autostrada Us 59. Non ci sono ...lanuovasardegna

Usa, Chiatta si schianta contro un ponte in Oklahoma: paura tra i passeggeri - Una Chiatta si è schiantata contro uno dei piloni di un ponte sul fiume Arkansas, in Oklahoma. Nessuna persona ferita.tag24

Chiatta contro ponte in Oklahoma, torna l'incubo Baltimora. Non risultano vittime - Una Chiatta si è schiantata contro un ponte nello stato americano dell’Oklahoma. Lo riportano le autorità locali. Non ci sono vittime e il traffico è stato prima bloccato e poi riaperto dopo i ...rainews