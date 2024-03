Chi era Daniela Shualy | i nonni sopravvissuti alla Shoah e l’amore con Raiz

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 31 marzo 2024)Chichota, questo il nome vero di, moglie didegli Almamegretta, era nata a Roma il 14 luglio del 1975. La sua era una famiglia di origine ebraica. I, entrambi vedovi, sopravvissero ai campi di concentramento e si sposarono. Dopo la guerra si trasferirono in Israele, a Tel Aviv, dove costruirono una casa affacciata sul mare, poi ereditata da. Ha un fratello che si chiama Arik. Il suo percorso di studi è stato prevalentemente umanistico. Prima il diploma al liceo Classico Giulio Cesare, poi la laurea in Lettere Moderne, con indirizzo Discipline dello Spettacolo. Negli anni ha conseguito anche un Master in Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane. Proprio in questo ambito ha consolidato la sua professione, dedicandosi...