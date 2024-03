Chi comanderà la prossima Europa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 31 marzo 2024) Mancano ormai poche settimane all’8 o 9 giugno in cui si terranno le elezioni Europee ed è entrato ormai nel vivo in particolare all’interno del centrodestra il dibattito su quale sarà il futuro dell’Unione Europea. Iniziamo dicendo che insi vota con un sistema elettorale diverso da quello nazionale italiano che è il proporzionale quindi ogni partito corre per sé. Sono perciò fisiologiche delle discussioni, un dibattito che c’è tra le tre componenti principali nel centrodestra italiano, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia che, va detto, aderiscono da sempre a tre gruppi europei diversi che sono Identità e Democrazia per la Lega, Conservatori e Riformisti per Fratelli d’Italia e Popolari per Forza Italia. Tutto il dibattito su quelle che potranno essere le varie alleanze per creare ed eleggere una nuova maggioranza è un dibattito prematuro perché le alleanze ...